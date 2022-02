Inter, Marotta gelato | Richiesta da 50 milioni di euro

Indiscrezioni sul mercato dell’Inter, Marotta incassa una richiesta piuttosto elevata per uno degli obiettivi principali: 50 milioni di euro

A lungo sorniona, poi capace di piazzare la doppia accelerazione importante, per ribadire la sua forza e il ruolo di favorita in campionato. L’Inter ha vissuto un mercato di gennaio a lungo sotto traccia, ma ha spinto poi per regalare a Simone Inzaghi i rinforzi richiesti.

Due i colpi messi a segno, che vanno a coprire quelle che erano le criticità della rosa nerazzurra. L’esterno sinistro, con Robin Gosens che già da oggi rappresenta il futuro e l’eventuale dopo-Perisic, nel caso in cui il croato non rinnovi, e una punta di ricambio per supplire all’infortunio di Correa. Nella fase più calda della stagione, Felipe Caicedo tornerà utile senz’altro. Un doppio colpo che fa propendere per un bilancio nettamente positivo di questa sessione di trasferimenti. Anche se qualcosa avrebbe potuto svilupparsi diversamente.

Calciomercato Inter, spunta il retroscena: ecco chi era l’obiettivo prima di Gosens

‘As’ riferisce infatti che prima di virare su Gosens, il nome in cima alla lista di Marotta per la fascia mancina era quello di Angelino, giocatore spagnolo del Lipsia. Tuttavia, il club tedesco avrebbe sparato altissimo, ben 50 milioni di euro, per il suo talento. Una richiesta ritenuta davvero troppo elevata dall’Inter, che avrebbe dunque deciso di cambiare obiettivo in corsa, almeno nell’immediato, con Gosens che è poi effettivamente arrivato a cifre più ‘umane’. Inter che tuttavia starebbe continuando a seguire il giocatore, il cui prezzo in estate, pare, potrebbe scendere intorno ai 30 milioni di euro. Ma su Angelino ci sarebbe anche il Real Madrid, a sua volta a caccia di un laterale mancino e che starebbe valutando anche i nomi di Gayà e Reguilon.