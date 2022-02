Calciomercato Inter e Juve, scatto per la firma a parametro zero

Le cronache di calciomercato si spostano sui big in scadenza di contratto nel prossimo giugno: l’indiscrezione che riguarda Inter e Juve

Ci si aspettava un calciomercato invernale interlocutorio da parte della Juventus, anche in seguito alle dichiarazioni della dirigenza e dello stesso Massimiliano Allegri.

A sorpresa, invece, forte dell’aumento di capitale il club bianconero ha subito investito, e tantissimo, per portare a Torino Dusan Vlahovic. Nell’ultimo giorno di mercato sono inoltre arrivati Zakaria e Gatti, che sbarcherà alla Continassa nel prossimo giugno dopo il prestito al Frosinone. L’attenzione si sposta ora sulle scadenze di contratto e soprattutto su Paulo Dybala. Contestualmente, in entrata il club bianconero continua a monitorare tutte le possibile occasioni a parametro zero. Una di queste porta a Sule: il difensore del Bayern Monaco è in scadenza nei prossimi mesi e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club bavarese. Alla finestra, oltre alla Juventus, ci sono anche Marotta e l’Inter. Ma non solo.

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Sule: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘fussballtransfers.com’, il Borussia Dortmund starebbe puntando il big del Bayern Monaco per la sua firma a parametro zero. In caso di fumata nera con i bavaresi, la società giallonera è in pole e pronta a fare sul serio. Juventus e Inter sono dunque avvisate: per Sule potrebbe profilarsi la permanenza in Bundesliga.