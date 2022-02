Arsenal, è UFFICIALE: addio Aubameyang, confermate anticipazioni CM.IT

Le strade dell’Arsenal e di Aubameyang si dividono dopo quattro anni: il comunicato dei ‘Gunners’ conferma le indiscrezioni di CM.IT

Una storia durata 162 gare e 92 gol complessivi, che si interrompe dopo quattro anni. Pierre Emerick Aubameyang dice addio all’Arsenal, la separazione era nell’aria ma ora ha anche i crismi dell’ufficialità.

I rapporti si erano del resto inevitabilmente deteriorati dopo la rottura del giocatore con Arteta, a dicembre, che gli aveva anche tolto la fascia di capitano. Per il gabonese, che fino a pochi giorni fa era impegnato in Coppa d’Africa, le richieste poi non mancavano di certo. Alla fine, come anticipato da Calciomercato.it, l’Arsenal ha liberato Aubameyang gratuitamente. I ‘Gunners’ hanno annunciato poco fa, sul proprio sito ufficiale, la risoluzione consensuale dell’accordo che li legava all’attaccante. Ora, l’ex Milan è libero di dirigersi verso il Barcellona, dove si metterà agli ordini di Xavi.