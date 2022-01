CM.IT | Calciomercato Roma, il Cagliari punta Darboe: la situazione

Sono ore frenetiche per la Roma, impegnata anche sul fronte uscite in questo rush finale di calciomercato. Cambio di obiettivo per il Cagliari dai giallorossi

Non solo entrate per la Roma, ma anche uscite in questo rush conclusivo della finestra invernale di calciomercato. I giallorossi di Mourinho hanno accolto nelle scorse settimane Maitland-Niles e Sergio Oliveira, entrambi già impiegati e con ottimi risultati dal tecnico lusitano.

Riguardo al mercato in uscita sono ore frenetiche per la Roma, con il Cagliari, che secondo quanto appreso da Calciomercato.it ha virato obiettivo, in quanto non può partecipare all’ingaggio per Diawara su cui insiste il Venezia e ha puntato un altro centrocampista che potrebbe uscire dall’organico giallorosso: si tratta del classe ‘2001 Darboe. I due club ne stanno parlando, s’attendono sviluppi per l’affare tra capitolini e isolani.

Il giovane Darboe dopo i segnali incoraggianti mostrati lo scorso anno, quando ha lasciato intravedere il suo talento, è finito in sordina in questa stagione con Mourinho. Il 21enne del Gambia ha raccolto appena 229 minuti totali in questa annata tra Conference League e campionato, con una sola presenza in Serie A.