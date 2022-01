Calciomercato, ora è UFFICIALE: Christian Eriksen torna in campo

Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford, club di Premier League: le ultimissime notizie di calciomercato sul giocatore danese

Era soltanto il mese di giugno del 2021 quando Christian Eriksen, allora fresco campione d’Italia con la maglia dell’Inter, fece impaurire tutto il mondo con il suo arresto cardiaco in diretta mondiale durante Euro 2020.

Un momento di grandissima preoccupazione e forse irripetibile per quelle che sono state le reazioni del mondo sportivo e non solo che però oggi ha segnato forse il suo epilogo con l’ufficialità del ritorno in campo di Christian Eriksen dopo tutto quanto accaduto.

Il fantasista danese è stato infatti ufficializzato come un nuovo giocatore del Brentford City, club di Premier League che occupa attualmente il quattordicesimo posto nel campionato inglese. Eriksen, a caccia di un posto nelle convocazioni al prossimo mondiale in Qatar, ripartirà quindi dal torneo che l’ha reso famoso in tutto il mondo e che gli ha aperto le porte dell’Inter ora di Simone Inzaghi, allenatore che non ha potuto però mai allenare la stella ex Ajax.

Calciomercato, UFFICIALE: Eriksen al Brentford

Christian Eriksen ha superato da poco le visite mediche con la società inglese ed è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Brentford. Il danese ha firmato un contratto di sei mesi con la squadra britannica, ma potrebbe essere soltanto il primo passo di un grande ritorno sui palcoscenici mondiali per Eriksen per il quale, oggi, siamo tutti un po’ più felici.