La Sampdoria ricerca un nuovo esterno da regalare a Marco Giampaolo

Si è arenata improvvisamente la trattativa che avrebbe dovuto riportare Gregoire Defrel alla Sampdoria. Il centravanti francese, richiesto espressamente da Giampaolo, potrebbe dunque non tornare a Genova e rimanere al Sassuolo fino alla prossima estate.

Blucerchiati che hanno subito lanciato un assalto disperato nei confronti di un altro obiettivo assai gradito come Samu Castillejo. L’esterno spagnolo sarebbe dovuto andare fino a poche ore fa al Valencia, prima che la trattativa saltasse però in aria con il Milan. Nonostante tutto lasciasse pensare ad una permanenza in maglia rossonera, a poche ore dal gong finale del calciomercato il suo destino potrebbe prendere una svolta.

Calciomercato Sampdoria, contatti per avere Castillejo

Come appreso negli ultimi minuti da Calciomercato.it, è in corso una trattativa tra Sampdoria e Milan per sbloccare il trasferimento in blucerchiato di Samu Castillejo. Lo spagnolo andrebbe a rinforzare il reparto avanzato di Marco Giampaolo mettendo a disposizione l’esperienza accumulata negli ultimi anni in maglia rossonera.

Il calciatore pare abbia la massima stima da parte dell’allenatore, che ha avuto modo di conoscerlo nella breve esperienza trascorsa a Milanello nel 2019. Lo spagnolo non ha ancora sciolto le ultime riserve; qualora dovesse dire no all’offerta della Sampdoria, non si esclude un ultimo tentativo doriano per Defrel.