Calciomercato Genoa, sorpresa Pandev: colpo in Serie B

Cambia maglia anche Goran Pandev in questa finestra invernale di calciomercato. L’attaccante macedone è indirizzato verso un futuro in Serie B

Potrebbe terminare oggi l’avventura al Genoa di Goran Pandev, che non ha vissuto una prima metà di stagione particolarmente positiva. L’esperto attaccante macedone è infatti ancora a secco di gol tra Coppa Italia e campionato, con un totale di 22 presenze e nessun particolare sussulto, con complessivi 911 minuti di gioco.

39 anni il prossimo luglio per Pandev che come evidenziato dai colleghi di ‘SerieBnews.com’ è pronto a cambiare maglia in questo ultimo giorno di mercato per accasarsi al Parma. Il club ducale dopo aver acquistato anche Simy nel reparto offensivo prova ad alzare ulteriormente il tiro con un attaccante esperto e di enormi qualità tecniche, per provare a coltivare ancora speranze di promozione.

Calciomercato Genoa, Pandev in Serie B: ecco il Parma

Il Parma al momento è solo 12esimo in classifica con appena 24 punti, e punta nella seconda fase di stagione a cambiare passo dopo le difficoltà di tutta la prima metà. Pandev dovrebbe quindi finire in gialloblù con un contratto della durata di sei mesi e dunque fino al termine dell’attuale annata.

101 gol realizzati in 493 partite giocate in Serie A per l’attaccante macedone che in carriera ha vinto, tra le altre cose, anche cinque Coppe Itala, una Champions League ed anche uno scudetto, oltre a due Supercoppe, un Mondiale per Club e svariati titoli anche all’estero.