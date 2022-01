Calciomercato, il cambio di agente lo porta in Italia | Sfida Milan-Mourinho

Il calciatore cambia agente e per lui potrebbero spalancarsi le porte della Serie A. Il Milan sfida José Mourinho e la sua Roma

Il calciomercato e il cardiopalma, quello delle ore finale, stanno prendendo il sopravvento su tutto il resto – o quasi – per gli appassionati. Come noi, del resto.

Nella girandola di nomi e di profili che potrebbero cambiare maglia proprio in queste ore, c’è un ragazzo, nel pieno della carriera, che in estate potrebbe arrivare in Serie A. Stiamo parlando di Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim che si è messo in evidenza anche con la nazionale austriaca. Trattasi di un profilo che interessa non poco a José Mourinho: la Roma l’ha messo nel mirino già qualche tempo fa, ma ora arrivano novità importanti circa il destino del ragazzo. Secondo quanto riporta ‘Sky.de’, infatti, Grillitsch ha cambiato procuratore ed è entrato a far parte dell’agenzia ICM Stellar Sport. Una svolta che potrebbe segnare anche un ribaltone per il suo futuro e il possibile arrivo in Italia.

Calciomercato Milan, parte la sfida alla Roma per Grillitsch

La Stellar, infatti, ha gestito alcuni dei più importanti trasferimenti a livello mondiale e potrebbe mediare anche l’approdo del calciatore all’estero, in Italia. Grillitsch è in scadenza di contratto a giugno 2022 e rappresenterebbe un colpo decisamente interessante a parametro zero. Per questo, oltre alla Roma, c’è anche il Milan che l’ha seguito anche nelle scorse settimane. Parliamo di un centrocampista dalla grande struttura fisica che ha dimostrato la sua affidabilità in Bundesliga, in mediana. Vedremo se la svolta tutta italiana andrà in scena nel prossimo futuro e chi metterà la freccia per assicurarsi le sue prestazioni.