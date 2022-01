Calciomercato, Juve scatenata | Possibile colpo last minute

Calciomercato: potrebbero non essere finiti i colpi in entrata della Juventus. Possibile affare a sorpresa. Tutti i dettagli

È senza dubbio la Juventus la grande regina del calciomercato invernale a poche ore dalla chiusura delle trattative, fissata per questa sera alle ore 20.

Dopo il clamoroso colpo Vlahovic, il club bianconero si è assicurato Zakaria e Gatti, che resterà al Frosinone fino al termine della stagione. In uscita, invece, salutano Kulusevski e Bentancur, entrambi al Tottenham di Conte, e si attendono novità anche sul fronte Ramsey. La Juve non ha inoltre abbandonato la pista Nandez. Come raccontato da Calciomercato.it, il nodo è la formula: i bianconeri puntano al prestito oneroso di 18 mesi, da 2/3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. Il Cagliari punta invece sull’obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Senza dimenticare il possibile inserimento nell’affare di Kaio Jorge. Ma non solo. Nelle ultime ore è spuntato un altro nome a sorpresa per il centrocampo di Allegri. Ecco l’indiscrezione proveniente dalla Germania.

Calciomercato Juve, possibile tentativo last minute per Tousart | L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘Sport BILD’, nella lista della Juventus c’è anche Lucas Tousart, centrocampista francese di proprietà dell’Hertha Berlino. Il 24enne, acquistato dal club tedesco dal Lione per la cifra record di 25 milioni di euro, sarebbe così nel mirino di Cherubini. Come riferito dal quotidiano, l’Hertha non ha ancora ricevuto una richiesta ufficiale, ma è preparato e non si esclude un possibile tentativo da parte della Juve nelle prossime ore. In caso di fumata nera col Cagliari per Nandez, dunque, occhi puntati anche su Tousart.