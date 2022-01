Calciomercato, ora si chiude: il bomber è già arrivato in città

Un’altra operazione è pronta a chiudersi nelle ore finali del calciomercato. La big ora chiude la trattativa: il bomber è arrivato in città

I bomber hanno dominato la scena in questo calciomercato, fatto di colpi di scena e a sorpresa anche e soprattutto in Serie A.

E senza parlare sempre e solo di Dusan Vlahovic, il primo che vi sarà venuto in mente, ora vi raccontiamo (ancora) degli ultimi sviluppi per quanto riguarda il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang. Il bomber è stato accostato in diverse occasioni alle big italiane, in particolare Milan e Juventus, ma ora il suo destino pare tracciato e lo condurrà al Barcellona. Già nella giornata di ieri vi abbiamo riferito come il passaggio dell’ex Borussia Dortmund ai blaugrana fosse sulla buona strada. Si tratta solo degli ultimi decisivi step prima della fumata bianca finale. E ora siamo arrivati alle battute conclusive.

Calciomercato, Aubameyang al Barcellona: è fatta

L’attaccante dell’Arsenal, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, è arrivato nella capitale catalana per chiudere il prestito al Barcellona. Le parti intanto continuano a negoziare perché l’attaccante dovrebbe abbassare sostanzialmente il suo stipendio per via

del fair play finanziario. Sicuramente la presenza del bomber in Spagna rappresenta un indizio fondamentale per la chiusura dell’operazione: sono, ovviamente, ore decisive.