CM.IT | Sampdoria, il tempo stringe: le ultime sul colpo in attacco

Le ultime ore di calciomercato potrebbero regalare diversi colpi in extremis. La Sampdoria cerca ancora un attaccante per Giampaolo

La sessione di calciomercato di gennaio sta volgendo al termine e il meglio non deve ancora venire, probabilmente. Non questa volta, con un Dusan Vlahovic ormai approdato a Torino e Robin Gosens passato all’Inter.

Passato, appunto. Ma il presente comunque potrebbe regalarci ancora qualche botto importante e che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A, non per forza nelle big. Il calciomercato di riparazione è fondamentale per la corsa salvezza e allora occhi puntati a ciò che potrebbe succedere in casa Sampdoria. I blucerchiati sono in trend negativo e la classifica piange, soprattutto rispetto alle attese e se si guarda ai singoli a disposizione per i liguri. Il cambio in panchina, l’arrivo di Marco Giampaolo, ha rappresentato un passo importante per sistemare una situazione diventata spinosa. E potrebbe non essere l’unica novità: i blucerchiati vogliono accontentare il nuovo tecnico e regalargli un bomber, ma non è cosa facile.

Calciomercato, Defrel-Sampdoria ma il tempo stringe

La Sampdoria chiama, vuole un altro attaccante per la seconda parte di stagione. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, l’obiettivo principale resta Gregoire Defrel, ma i tempi stringono e difficilmente il Sassuolo lascerà andare un elemento così importante della rosa a poche ore dal gong di domani. Un’operazione di cui si parla da diversi giorni, ma che ancora non è decollata e non è affatto semplice che le cose cambino a questo punto del mercato. Le ultime frenetiche ore di calciomercato ci attendono: vedremo se la Sampdoria troverà il nome giusto per il suo reparto offensivo, a un passo dal gong finale, ma Defrel ora appare più lontano.