Calciomercato, Dembele colpo last minute: il verdetto

L’attaccante del Barcellona Ousmane Dembele può essere il colpo di mercato last minute

Il calciomercato resta sempre il periodo dei sogni per i tifosi. Un rito che non passa di modo nonostante la crisi che imperversa nel mondo del calcio.

La Juventus, del resto, ha dimostrato che si possono fare anche grandissimi colpi a sorpresa: quello di Dusan Vlahovic rientra sicuramente in questa categoria. Ora che la sessione invernale sta per chiudersi, di tempo per un ultimo grande colpo ce n’è poco ma questo non impedisce di sognare: ma chi potrebbe essere il grande acquisto last minute per le big della Serie A? Calciomercato.it lo ha chiesto sul proprio canale Telegram con un sondaggio che ha visto quattro possibilità di scelta: Dembele, van de Beek, Ndombele e Lo Celso.

Calciomercato, Dembele è il colpo last minute

Una quaterna che pian piano ha visto sfumare i candidati: Ndombele è destinato al Lione, dopo che il Psg ha mollato la presa. Il francese aveva comunque raccolto l’11% di preferenze, chiudendo al terzo posto. Meno voti di lui Lo Celso con il 7%. Al secondo posto c’è van de Beek, il cui futuro è pero ancora in Premier League con la maglia dell’Everton. A raccogliere più voti è Ousmane Dembele: all’attaccante francese, in rotta con il Barcellona e accostato anche alla Juventus, sono andati il 48% di voti.