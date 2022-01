Il PSG prova il colpo last minute Ousmane Dembele dal Barcellona di Xavi. I francesi potrebbero mettere sul piatto Bernat e Icardi: le ultime di calciomercato

Siamo ormai dentro le ultime 24 ore della sessione invernale di calciomercato che, negli ultimi giorni, ha riservato davvero molte sorprese provenienti soprattutto dalla Juventus di Massimiliano Allegri e dall’Inter di Simone Inzaghi.

La seconda ha messo a segno due colpi: l’arrivo di Robin Gosens dall’Atalanta e quello di Felipe Caicedo dal Genoa. La prima invece è forse la regina di questo convulso mese di gennaio dopo l’acquisto a titolo definitivo, per una cifra altissima, di Dusan Vlahovic, centravanti arrivato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Nella short list dei bianconeri, prima di chiudere per Vlahovic, c’era anche il nome di Mauro Icardi, puntero del PSG di Mauricio Pochettino che sembra sempre più vicino a lasciare la Francia. Secondo infatti quanto riportato dalla testata spagnola ‘Sport’, la società transalpina avrebbe messo l’ex capitano dell’Inter e Bernat, terzino sinistro ex Bayern Monaco, nella lista dei papabili per uno scambio col Barcellona per arrivare al cartellino di Ousmane Dembele.

Calciomercato, Icardi e Dembele: che intreccio

Icardi però non è stato soltanto nel mirino della Juventus, ma anche e soprattutto in quello del Milan di Stefano Pioli che tutt’ora sta riflettendo, in vista della prossima stagione, sulla possibilità di acquistare un bomber in grado di dare garanzie sia dal punto di vista delle realizzazioni che da quello della tenuta fisica, problema spesso riscontrato da Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Inoltre, l’intreccio riguarda anche Ousmane Dembele accostato anch’egli alla Juventus nelle ultime settimane dopo le voci di un addio imminente al Barcellona. Il giocatore francese non ha mai trovato davvero la quadra con la maglia blaugrana e questa ipotesi di scambio con Icardi o Bernat potrebbe dargli una chance di rilancio in vista della seconda parte di stagione.