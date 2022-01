Addio immediato all’Inter: la cessione che sblocca il colpo in Serie A

Calciomercato Inter: la possibile cessione che sblocca il super colpo in Serie A. Tutti i dettagli

A sorpresa potrebbe sbloccarsi un nuovo colpo in entrata per l’Inter in queste ultime ore di calciomercato invernale.

Come riportato da ‘Interlive.it‘, infatti, Matias Vecino sta spingendo per lasciare l’Inter entro la fine di questo mercato. L’uruguaiano, ai margini della rosa di Simone Inzaghi e in scadenza di contratto a giugno, vuole ricongiungersi con Sarri alla Lazio. L’operazione tra i due club è complessa, e i tempi ristrettissimi, ma riferisce il portale non impossibile. Con l’addio di Vecino, la società nerazzurra cercherebbe poi di anticipare i tempi dell’arrivo in nerazzurro di Davide Frattesi. I discorsi con il Sassuolo, fino ad oggi per giugno, sono già molto avanzati, pur essendoci ancora un’importante differenza tra domanda (sui 25 milioni di euro) e offerta (15 milioni). Il club neroverde, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi subito del centrocampista, ma gli eccellenti rapporti tra Marotta e Carnevali (che discutono anche di Scamacca) lasciano uno spiraglio.

Calciomercato Inter, l’affare che può sbloccare Frattesi

Un colpo ‘alla Gosens‘, dunque, per l’Inter: in caso di cessione di Vecino alla Lazio con un piccolo indennizzo, verrebbe poi proposto al Sassuolo per il prestito oneroso di Frattesi, con annesso obbligo di riscatto condizionato come per l’esterno tedesco. “Manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Richieste anche in Italia? Sì ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero”. Negli scorsi giorni, Carnevali aveva parlato così del futuro di Scamacca e Frattesi. Staremo a vedere.