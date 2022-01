Calciomercato Milan, rinnovo Theo Hernandez: ci siamo

Calciomercato Milan, i rossoneri blindano Theo Hernandez: rinnovo di contratto in dirittura d’arrivo per il francese

Inter e Juventus hanno bussato sul mercato di gennaio con colpi di spessore. Il Milan deve rispondere nelle ultime ore con qualche acquisto ma guarda anche al futuro e al consolidamento della sua rosa.

I rossoneri devono provare a regalare qualche colpo in difesa, dove c’è più necessità, a Pioli, ma sono molto attivi anche sul fronte dei rinnovi di contratto. Come anticipato da Calciomercato.it qualche giorno fa, il primo rinnovo in vista è quello di Theo Hernandez. Fumata bianca ormai in arrivo, l’accordo tra la società e l’entourage del laterale francese è stata trovata piuttosto rapidamente. Per lui è pronto un ingaggio da circa quattro milioni di euro.

Calciomercato Milan, Theo apre la serie dei rinnovi

Arrivano ulteriori conferme dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, che spiega come l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, dopo la conclusione del mercato di gennaio. Hernandez si prepara a legarsi al Diavolo fino al 2026, con uno status da capitano in pectore. E non è finita qui. Dopo di lui sarà la volta di altri giocatori che Maldini e Massara vogliono mettere al centro del progetto. Vale a dire, Rafael Leao e Ismael Bennacer. Anche per l’attaccante portoghese e per il centrocampista algerino, saranno predisposte stessa durata e cifre di quelle stanziate per Hernandez. L’accelerazione avverrà nelle prossime settimane.