Inter, UFFICIALE la cessione in Serie A: ecco il comunicato

L’Inter comunica ufficialmente la cessione al club di Serie A: ecco le parole con cui i nerazzurri salutano il calciatore

Il calciomercato disegna, a volte, degli addii momentanei, strade destinate a dividersi e poi magari ritrovarsi. Per il bene di tutti. O magari no.

Sembra essere il caso di Stefano Sensi. Il centrocampista arrivato all’Inter dal Sassuolo ha avuto un impatto straordinario negli schemi di Antonio Conte: un fulmine e una qualità fuori dal comune, praticamente letale tra le linee. Un prospetto su cui la Beneamata sembrava voler puntare per presente e futuro, fondamentale in impostazione e poi in rifinitura e concretizzazione. Il resto è storia recente: Sensi è colpito da una serie di infortuni e sfortune muscolari insopportabili per un calciatore di questo livello. Torna in campo e poi subito ai box. E inevitabilmente l’Inter vince, va avanti e lui perde terreno nelle gerarchie.

Calciomercato Inter, Sensi ufficiale alla Sampdoria

Ora la scelta, del calciatore più ancora che dell’Inter, di andare via in prestito per giocare. L’opzione Sampdoria si è surriscaldata negli scorsi giorni, poi un breve stop dopo l’infortunio di Joaquin Correa. Ora il calciatore è a Bogliasco per il primo allenamento con i nuovi compagni, mentre l’Inter ha reso noto il trasferimento con un comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria. Il centrocampista italiano classe 1995, che con la maglia dell’Inter ha collezionato 52 presenze e 4 gol conquistando Scudetto e Supercoppa Italiana, si trasferisce a titolo temporaneo al club ligure fino al 30 giugno 2022”.