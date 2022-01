Cristiano Ronaldo non la prende bene e reagisce sui social: ecco cos’è successo

Il post Cristiano Ronaldo è realtà per la Juventus: Dusan Vlahovic sarà nelle prossime ore ore un nuovo giocatore bianconero. Un colpo ‘alla Ronaldo’ che manda un segnale chiaro alle rivali.

Allegri ha l’erede di CR7 che nel frattempo continua a far discutere dentro e fuori dal campo. Nelle ultime ore è infatti andato in scena un siparietto social con il celebre sito di statistiche legato al mondo del calcio, ovvero ‘Transfermarkt.it’. A commentare l’accaduto è Christian Schwarz, uno dei responsabili del celebre sito, ai microfoni di ‘The Athletic’: “Abbiamo messo su Instagram una lista con i 10 calciatori più vecchi di 33 anni per valore e Cristiano Ronaldo era ancora al primo posto, ma lui diceva che doveva valere molto di più, quindi ha mandato un messaggio a chi si occupa dei nostri social. La persona in questione gli ha spiegato che tra i calciatori della sua fascia di età era il primo e anche di parecchio. Penso ci fosse una differenza di una cinquantina di milioni con il secondo. Lui ci ha mandato qualche faccina sorridente…e poi ci ha bloccato“.

Ronaldo contro… Transfermarkt | L’episodio sui social

Schwarz ha poi concluso: “Penso che l’età sia ora uno dei fattori più importanti. È inevitabilmente Cristiano Ronaldo è invecchiato, così come Leo Messi. Entrambi otterranno un valore di mercato ridotto a causa dell’età. Sono forti magari come tre anni fa, ma sono tre anni più vecchi”. E nel frattempo si parla già del suo possibile addio al Manchester United. Staremo a vedere.