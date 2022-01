Juventus, si complica il colpaccio Pogba per l'estate | Irrompe il Psg

Juventus che sogna in grande dopo aver portato a Torino uno dei centravanti più contesi in Europa come Dusan Vlahovic

La Juventus tornerà presto ad essere una delle grandi protagonista della Serie A. Il club bianconero sta tornando ad investire con prepotenza per tornare ad essere una delle migliori forze del campionato, come certificato dallo sbarco di Dusan Vlahovic alla Continassa.

La programmazione del club bianconero, che chiude un ottimo mercato di gennaio rinforzando l’attacco, passerà adesso dai rinnovi dei big in scadenza. Dal prossimo febbraio, come annunciato dall’ad Maurizio Arrivabene, partiranno i colloqui con Dybala, Cuadrado e Bernardeschi per cercare di arrivare ad un accordo che faccia contenti tutti.

Una volta incontrati gli entourage dei calciatori in scadenza, la Juventus avrà senz’altro le idee più chiare, così da poter programmare i colpi della prossima estate. Tra i tanti obiettivi, di cui molti in scadenza, si è parlato tanto negli ultimi mesi di un ritorno a costo zero che darebbe una spinta clamorosa alle ambizioni della squadra.

Juventus, il sogno Pogba rischia di infrangersi

Il profilo in questione è ovviamente quello di Paul Pogba, calciatore che non è mai andato via dai pensieri del presidente Agnelli. Proprio con Allegri in panchina, prima di approdare al Manchester United, il francese espresse probabilmente il suo miglior calcio in assoluto, e la possibilità di un ritorno in Italia è sempre stata un’opzione assai gradita sia per lui che per il suo agente Mino Raiola. Ad infrangere le speranze juventine potrebbe essere però il Paris Saint Germain.

Anche i francesi rischiano di perdere a zero un top player come Kylian Mbappé, destinato a finire il prossimo giugno al Real Madrid. Le mancate cessioni di questa finestra in cui il club parigino avrebbe dovuto ‘raccogliere’ circa 100 milioni di euro, hanno radicalmente complicato i piani di Leonardo per il rinnovo del mega attaccante. Per questo motivo, secondo le ultime riportate da ‘L’Equipe’, qualora Mbappé dovesse realmente salutare, a giugno il Psg andrebbe all’assalto di Paul Pogba e Marcus Rashford, offrendo loro ingaggi milionari e distanti dalle cifre che invece circolano in Italia.

