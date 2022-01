Calciomercato Juventus, cessione pesante last minute: arriva Conte

Il mercato della Juve non è finito, neanche in uscita: l’operazione clamorosa potrebbe arrivare con Conte

Dusan Vlahovic è ormai sbarcato a Torino, segnale che è tutto vero: la Juventus ha davvero messo a segno il colpo da 90 in attacco. Il serbo arriva dalla Fiorentina e nella mente di Allegri, ma soprattutto della società, sarà quello che darà lo sprint decisivo ai bianconeri in questa stagione e anche nelle prossime. Ovviamente il calciomercato della Juve non è finito, il lavoro è tanto per il prossimo anno ma anche per questo gennaio.

L’investimento per Vlahovic è di quelli pesanti, 75 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma l’intenzione sarebbe quella di arrivare a un altro puntello. Nandez è diventato il nome principale, anche se Giulini per ora ha frenato. La questione principale è ovviamente relativa a una cessione, che però ad ora sembra complicata. Arthur e Bentancur sono i due nomi, entrambi in ottica Premier League, ma le trattative non sono semplici. Con l’Aston Villa ci sono dei tentativi in corso per l’uruguaiano, con l’Arsenal i contatti fino ad ora non hanno portato ai risultati sperati per il brasiliano. Ma anche in attacco non è ancora detta l’ultima parola.

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham su Morata: il Barcellona rischia

Alvaro Morata resta in bilico. Allegri e la Juventus gli hanno ribadito più volte la loro fiducia, dimostrandola anche in campo. Lo spagnolo è un titolare importante, con il mister c’è un rapporto ottimo che dura da tempo, così come con la dirigenza e la piazza. Nonostante qualche mugugno. Però la sirena Barcellona non ha mai smesso di suonare, l’accordo con i blaugrana c’è da settimane e il calciatore andrebbe più che volentieri al Camp Nou. Così come Xavi continua a sognarlo, per lui è il rinforzo ideale. Ma la Juve non lo ha mai lasciato partire, non trovando sostituti all’altezza, e l’Atletico Madrid vuole un obbligo di riscatto a 35 milioni di euro.

Come riporta ‘Cadena Cope’, però, è arrivato un cambiamento che potrebbe stravolgere tutto: anche Newcastle e Tottenham si sarebbero unite alla corsa per Morata. I Magpies hanno risorse a sufficienza, Conte invece è a caccia di un rinforzo in attacco per incrementare qualità e gol. Negli Spurs c’è ovviamente anche Paratici, entrambi conoscono bene il ragazzo. L’Atletico gongola e per le due inglesi potrebbe anche dare l’ok a un prestito con diritto di riscatto. Tra l’altro il Tottenham si è visto soffiare Adama Traore proprio dal Barcellona, il che potrebbe essere un indizio ulteriore per le difficoltà sulla pista blaugrana. Anche se l’agente di Morata ora è in Spagna per provare a far decollare la trattativa tra l’Atletico e i catalani. Ora il tempo stringe.