Giallo Dybala | L’annuncio sull’Inter che fa tremare la Juve

Nuove indiscrezioni sul futuro di Dybala, nel giorno di Dusan Vlahovic. L’annuncio sull’Inter e le ultime sul rinnovo del numero 10 della Juve

È il giorno di Dusan Vlahovic in casa Juventus. L’attaccante serbo è appena arrivato al J-Medical per sostenere le visite mediche con il club bianconero prima della firma sul contratto.

Un clamoroso affare, il più caro del calciomercato invernale, concluso subito dai bianconeri per anticipare la concorrenza internazionale. Il gioiello proveniente dalla Fiorentina per circa 75 milioni di euro complessivi andrà a rinforzare l’attacco al fianco di Paulo Dybala e, con ogni probabilità, anche Alvaro Morata che va verso la permanenza a Torino. Ma è proprio il futuro del numero 10 bianconero a tenere sempre banco: l’appuntamento per il rinnovo è stato ulteriormente rimandato a febbraio, e l’arrivo di Vlahovic ha alimentato rumors e indiscrezioni sul suo possibile addio. Nelle ultime settimane si è parlato anche dell’Inter, con Marotta pronto all’assalto in caso di fumata nera sul rinnovo. Il giornalista Ilario Di Giovambattista, a ‘Radio Radio’, ha dichiarato: “A me risulta che Paulo Dybala sia diretto verso Milano a zero per formare una coppia di attacco con Scamacca all’Inter. A quel punto, quindi, l’Inter cederebbe Lautaro Martinez perché non possono tenerli tutti. Ai nostri esperti risulta che ci sia stato un durissimo scontro tra gli agenti di Dybala e la Juventus. Oltre all’Inter, attenzione anche al Liverpool“.

Calciomercato Juventus, ‘giallo’ Dybala | Il doppio annuncio

Opposto, invece, l’annuncio di Mario Mattioli: “Oggi Dybala firma il rinnovo del contratto con la Juventus. Più che una notizia è una sensazione… Dico oggi per intendere a breve. Da quello che mi dicono, ad oggi l’Inter è molto lontana”. Tutto è stato rimandato a febbraio e dopo il colpo Vlahovic non è escluso che la dirigenza bianconera possa chiedere uno sforzo all’argentino. In ogni caso, la volontà della Juventus è quella di blindare il suo numero 10 e quella dell’ex Palermo di proseguire la propria avventura a Torino. Sono settimane decisive anche per il futuro di Paulo Dybala.