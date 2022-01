Calciomercato Cagliari, UFFICIALE: colpo a centrocampo per Mazzarri

Colpo a centrocampo per il Cagliari che ha ufficializzato questa mattina un altro ‘regalo’ da mettere a disposizione di Walter Mazzarri nella complicata corsa salvezza

La corsa salvezza si infiamma, con il Cagliari di Walter Mazzarri che ha raccolto ben 7 punti nelle ultime 4 giornate, tornando prepotentemente in corsa per agguantare l’obiettivo. Ulteriori buone notizie per l’ex allenatore di Inter e Napoli arrivano anche dalla sosta, ed in particolare dal calciomercato invernale. La società del patron Giulini ha infatti chiuso un altro affare, acquistando un nuovo centrocampista.

Colpo Baselli per il Cagliari, che proverà a rilanciare le sorti di un ragazzo molto sfortunato nelle ultime annate e proveniente dal Torino. I sardi hanno ufficializzato il tutto stamane sul proprio sito: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Baselli, che arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo”.

Al canale ufficiale del Cagliari lo stesso Baselli ha anche pronunciato le sue prime parole da centrocampista dei sardi: “Ringrazio il presidente e la società, mi hanno voluto fortemente e non ho avuto dubbi. Ho buone sensazioni, il gruppo unito e in sintonia. Parla solo il campo, bisogna pensare che ogni partita sia l’ultima. Il Mister Mazzarri, che mi conosce bene e sa cosa posso dargli nelle due fasi, ha dato una buona impronta a questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare, voglio rimettermi in gioco dopo anni complicati: l’importante è che tutti remiamo dalla stessa parte”.