Precontratto per Kessie | Il Milan ha già il sostituto: i dettagli

Franck Kessie è sempre più lontano dal Milan: pronto il sostituto in casa rossonera. Tutti i dettagli

Negli ultimi giorni è letteralmente esplosa la sessione invernale di calciomercato. La Juventus si è assicurata Dusan Vlahovic, l’Inter è già alle visite mediche con Gosens.

Sono giorno complicati, invece, per il Milan di Pioli. I rossoneri si sono allontanati in classifica dall’Inter, e sul mercato devono accontentarsi del classe 2004 Lazetic proprio nei giorni di Vlahovic e Gosens. E il difensore chiesto da Pioli continua a non arrivare. Inoltre, tiene sempre banco la questione relativa al futuro di Franck Kessie. Non c’è stato alcun passo in avanti con l’entourage e il rinnovo è sempre più lontano. “Con Kessie è tanto che stiamo parlando ed è tanto che ne stiamo parlando. Ci sarà ancora occasione di incontrarci con il suo agente. Non è il tema del giorno. Abbiamo impegni in campo che ci diranno molto del nostro futuro. Capiamo benissimo il discorso economico e io non sono qui per giudicare. Però ci tengo a dire che anche l’anno scorso tutti i ragazzi che erano in scadenza hanno mostrato sempre grande professionalità. Se siamo in Champions League quest’anno è anche grazie a Calhanoglu e Donnarumma”, aveva dichiarato nelle scorse settimane Paolo Maldini. Ecco le novità sull’ivoriano.

Calciomercato Milan, Pobega subito per sostituire Kessie | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, sarebbe già pronto un precontratto tra il Barcellona e Franck Kessie. Negli scorsi giorni si era già parlato dell’intesa raggiunta col club blaugrana, che sembra dunque balzato in pole position per l’ex Atalanta. Il Milan, dal canto suo, si guarda già intorno: come riferito da ‘pianetamilan.it’, sta prendendo corpo il possibile rientro anticipato di Pobega. Il Torino, infatti, si appresta a chiudere per Ricci dell’Empoli e nelle ultime partite Juric ha stravolto le gerarchie a centrocampo. Per il talento di proprietà dei rossoneri il rischio è di finire in panchina. Possibile ritorno immediato, dunque, anche in vista del sempre più probabile addio di Kessie.