Il giornalista Matteo Caronni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla nostra CMIT TV, parlando del calciomercato della Juventus

Meglio di così non poteva irrompere sul calciomercato la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo vari interventi da parte del tecnico e di Arrivabene, nei quali specificavano che la rosa sarebbe rimasta la stessa fino al termine della stagione, la ‘Vecchia Signora’ si appresta ora ad accogliere Dusan Vlahovic a Torino.

C’era bisogno, lo dicono i numeri, di un colpo top in quel ruolo e il bomber serbo è senza dubbio una delle soluzioni migliori in questo senso, probabilmente la migliore tra quelle fattibili. Un cambio di strategia vero e proprio, che la società in gran silenzio ha attuato per non rischiare di mancare il traguardo Champions League. Il club, però, pensa anche alle uscite e a tal proposito ci sono delle situazioni in bilico. Sull’argomento ha rilasciato alcune dichiarazioni il giornalista di ‘Telelombardia’ Matteo Caronni, intervenuto alla nostra CMIT TV.

Calciomercato Juventus, Caronni: “Allegri vorrebbe tenere Morata. Darebbe via Kulusevski e Kean”

Le parole del collega: “Finché ci sarà Dybala, sarà lui il titolare insieme a Vlahovic. Bisogna vedere se rimane Morata. Lui vuole andare, l’Atletico si è tirato un po’ indietro. Allegri lo vorrebbe tenere, ve lo posso dare per certo e la Juve dipende molto dalle scelte di Allegri, se fosse per lui, Kulusevski se ne andrebbe abbastanza in fretta e tra Kean e Morata darebbe via Kean“.

Allegri, dunque, farebbe volentieri a meno di Kean e Kulusevski. Due pedine non centrali nel progetto tecnico, che il mister sacrificherebbe a quanto pare già nel mese di gennaio. Per lo svedese si è parlato anche di un interessamento del Milan. L’esterno ex Parma sarebbe stato proposto ai rossoneri dal suo agente Lucci, ma l’operazione è complicata. La ‘Vecchia Signora’, infatti, non vorrebbe darlo a una diretta concorrente, senza contare che allestire adesso un’operazione del genere non è affatto semplice. Questo rush finale di mercato ci dirà quale sarà il destino di Kean e Kulusevski, facendo particolare attenzione anche alla pista Morata-Barcellona.