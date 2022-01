Inzaghi esulta: nuovo regalo dopo Gosens! Domani visite e firma

L’Inter chiude un altro colpo di mercato dopo Gosens: fissate per domani le visite mediche

Via libera anche per Felipe Caicedo. Inter attivissima sul mercato prima del gong del 31 gennaio, con il club campione d’Italia che non si ferma all’ingaggio dall’Atalanta di Robin Gosens, ufficializzato nelle scorse ore.

Inzaghi avrà anche il suo puntello offensivo per completare il reparto d’attacco e supplire subito all’infortunio di Correa. Definito infatti l’arrivo a Milano con la formula del prestito secco fino a giugno di Caicedo, con l’Inter che ha chiuso in tarda serata la trattativa con il Genoa per il trasferimento in nerazzurro della punta ecuadoriana.

Calciomercato Inter, non solo Gosens: anche Caicedo per Inzaghi

L’ex Lazio, che Inzaghi conosce benissimo per averlo allenato per quattro stagioni nella Capitale, già domattina sarà nel capoluogo lombardo per sottoporsi alle rituali visite mediche tra l’Humanitas di Rozzano e l’idoneità sportiva al Coni. Iter propedeutico alla firma in sede prima dell’ufficialità del passaggio all’Inter del centravanti classe ‘88. Dopo Gosens, un altro regalo per Inzaghi per la corsa al bis scudetto.