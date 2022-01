CM.IT | Milan, da Ibrahimovic a Tomori: è già testa al derby

Stefano Pioli e il suo Milan sono tornati ad allenarsi al centro sportivo di Milanello dopo due giorni di libertà

Testa fin da oggi al derby in programma il prossimo 5 febbraio alle ore 18:00. Sarà un match da dentro o fuori per i rossoneri, che vogliono restare agganciati al treno scudetto.

La squadra si è ritrovata nel pomeriggio, senza il nuovo acquisto Marko Lazetic, che varcherà i cancelli del centro sportivo di Carnago nei prossimi giorni. Nel frattempo è arrivata l’ufficialità da parte della Lega di Serie A: trasferimento a titolo definito dalla Stella Rossa.

Chi era a Milanello, invece, è Zlatan Ibrahimovic. Dopo la grande paura di domenica sera, ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello. Per il momento, dunque, niente esami per lui: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Milan, le condizioni di Tomori in vista del derby

Lavoro in palestra per Fikayo Tomori. Anche per lui c’è la speranza di vederlo al derby ma è una corsa contro il tempo. I prossimi giorni serviranno per capire se potrà davvero farcela.

Come detto niente allenamento a Milanello per gli italiani che hanno raggiunto Coverciano per lo stage della Nazionale di Mancini: Stefano Pioli farà dunque a meno di Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Sandro Tonali e Alessio Romagnoli fino a venerdì. Poi si potrà iniziare a preparare davvero il derby, che si giocherà su un campo nuovo, con un po’ più di benzina nelle gambe.