Lazio, si sblocca la cessione di Muriqi: operazione in chiusura col Mallorca

La Lazio ha praticamente definito la cessione di Vedat Muriqi, che andrà in Liga liberando così il posto per un acquisto

I tifosi della Lazio, ma soprattutto Maurizio Sarri, possono cominciare ad abbozzare un sorriso. Il calciomercato biancoceleste in entrata potrebbe finalmente sbloccarsi grazie alla cessione di Vedat Muriqi.

Il centravanti kosovaro lascerà la Lazio per trasferirsi in Liga, al Mallorca. L’operazione è sostanzialmente in chiusura per l’attaccante classe ’94 che si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale di poco più di 13 milioni di euro. Dunque, dopo un lungo tira e molla, Muriqi si prepara ad approdare in Spagna dopo aver rifiutato diverse destinazioni e aver atteso invano un rilancio da parte del Fenerbahce. Il ritorno in Turchia era infatti la prima scelta del kosovaro, che andrà al Mallorca, attualmente quartultimo in campionato e bisognoso di rinforzi.

Lazio, Muriqi al Mallorca | Si sblocca il calciomercato: le mosse di Lotito e Tare

Muriqi con la Lazio ha evidentemente fallito, Sarri lo ha impiegato sempre meno, con l’Atalanta nonostante le difficoltà nel trovare la porta è rimasto in panchina. Quest’anno nessun gol in 15 presenze in tutte le competizioni, la sua cessione sbloccherà un arrivo, probabilmente in difesa (Casale?). Poi starà alla società provare anche a sbloccare la situazione per l’arrivo di un attaccante al posto di Muriqi che dia respiro a Immobile. Intanto un primo tassello sta andando a posto grazie all’operazione in chiusura col Mallorca.