Calciomercato Juventus, riunione a sorpresa | Cambia tutto in attacco

Il mercato riserva spesso e volentieri enormi sorprese. Le situazioni possono infatti subire ribaltoni importanti in un attimo e l’ultimo caso arriva da Barcellona

La Juventus è tornata grande protagonista nelle scorse ore con la trattativa per portare Dusan Vlahovic dalla Fiorentina a Torino. Un colpo da novanta che ribalta gli equilibri intorno ai bianconeri, e che inevitabilmente cambia anche alcune strategie. Riflessioni vanno infatti fatte sul futuro di Alvaro Morata, che ha ancora sei mesi di prestito ed era nel mirino del Barcellona, con Xavi suo grande estimatore.

Come anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.it l’allenatore blaugrana ha messo il nome di Morata in cima alla lista dei desideri, ma ha bisogno di almeno una cessione che sia in grado di alleggerire il monte ingaggi dei catalani, ed il principale indiziato a tal proposito era Ousmane Dembele. L’attaccante esterno francese, accostato anche alla stessa Juventus ha infatti il contratto in scadenza nel 2022, e dopo le vicende della scorsa settimana il matrimonio sembrava destinato a finire già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Dembele cambia le carte in tavola: vuole rinnovare

Le parole dure del club e l’apparente ferma volontà del ragazzo di cambiare aria sembravano indirizzare Dembele verso nuovi lidi. Il futuro nel mercato cambia però in poco tempo. Lo sanno bene i catalani, con ‘Sport’ che evidenzia come Moussa Sissoko e Marco Lichsteiner, agenti del francese, si siano incontrati ieri pomeriggio con Xavi per trasmettere all’allenatore del Barcellona la ferma volontà del ragazzo di continuare in Catalogna, manifestando una nuova voglia di rinnovare il suo contratto in scadenza al fine giugno 2022.

Gli agenti hanno fatto sapere infatti che Dembele è pienamente orgoglioso di essere un calciatore blaugrana, sottolineando il suo impegno al 100%. Un incontro che potrebbe quindi rappresentare una svolta .Dopo tanta tensione tra le due parti si è voluti tornare a condizioni più ‘normali’. I dirigenti blaugrana hanno quindi contattato gli agenti a questo punto per provare a trovare un modo di sbloccare la situazione. Il programma è quello di restare dunque al Barcellona fino a nuova soluzione soddisfacente per tutti. Un cambio radicale che potrebbe cambiare anche il destino di Morata.