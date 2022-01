Calciomercato Juventus, sondaggio del Chelsea per un bianconero

Calciomercato Juventus: sondaggio del Chelsea per un giocatore bianconero. Tutte le cifre e i dettagli

Dusan Vlahovic sarà presto un nuovo attaccante della Juventus. Il club bianconero sta per mettere a segno un colpo che ha del clamoroso per modalità e tempistiche: sarà infatti l’acquisto più caro di sempre in una sessione invernale di calciomercato.

La dirigenza consegna a Massimiliano Allegri uno dei migliori attaccanti in circolazione e, forse solo dietro ad Haaland, il migliore in prospettiva. Il serbo andrà a rinforzare un attacco finora piuttosto deludente e ben al di sotto le aspettative di inizio stagione, solo l’11esimo del campionato di Serie A. Dopo Vlahovic, la società bianconera potrà ora concentrarsi sugli altri reparti, non solo il centrocampo. Porte girevoli, infatti, anche sulla fascia sinistra, con Alex Sandro sempre più in bilico dopo gli ultimi mesi (ed anni) piuttosto deludenti. Il terzino brasiliano ha avuto una netta involuzione ed è tra i cedibili della dirigenza. “Voglio chiarire che l’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra, non è un’operazione che ci proietta sul mercato facendo colpi di teatro. Scordiamoci questo aspetto: oggi siamo impegnati sul rilancio, a riflettere e valutare bene per poi fare quello che il conto economico ci permetterà di fare”: le recenti dichiarazioni di Maurizio Arrivabene sono state smentite dal super colpo Vlahovic, che cambia ora gli scenari anche in uscita. Ecco il top club sulle tracce di Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, sondaggio del Chelsea per Alex Sandro

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Chelsea ha fatto un sondaggio con la Juve per Alex Sandro. Non c’è ancora nessuna trattativa tra i due club, ma potrebbe riaprirsi uno scenario di calciomercato di qualche anno fa, quando i Blues arrivarono ad offrire 40 milioni di euro per il laterale brasiliano ex Porto. Le condizioni e le richieste dei bianconeri sono ora più vantaggiose e non è da escludere il possibile assalto della società inglese. Alex Sandro, che compie oggi 31 anni, ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato circa 20 milioni di euro.