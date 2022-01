VIDEO CM.IT | Milan, ecco Lazetic: visite mediche in corso per l’attaccante

Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo bomber. Marko Lazetic sta svolgendo le visite mediche con il club rossonero: ecco video e dettagli

Sono le ore – caldissime – che dovrebbero sancire l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus, eppure qualcosa di importante si muove anche per il Milan, sempre in attacco.

Marko Lazetic è pronto a diventare un nuovo calciatore rossonero. Il bomber, paragonato un po’ per tradizione un po’ per caratteristiche, proprio al serbo che sta acquistando la Juventus, rappresenta un colpo di qualità e prospettiva. Parliamo di un 2004 che alla Stella Rossa ha mostrato tutte le sue qualità, riuscendo in poco tempo a essere considerato uno dei migliori della sua squadra e in generale uno dei migliori talenti nel ruolo. Occhio aperti, dunque, per il Milan che continua il suo lavoro certosino di scout e mette a segno un colpo nell’aria e che ha subito l’accelerazione decisiva già nel weekend. Oggi le visite mediche, dopo l’arrivo del calciatore, in corso proprio in questi minuti.

🎥🔴⚫️‼️ #Milan – Ecco Marko #Lazetic alla clinica La Madonnina. Visite mediche prima della firma sul contratto @calciomercatoit pic.twitter.com/G9XQHtPjeA — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 25, 2022

Calciomercato Milan, Lazetic sta svolgendo le visite mediche

Lazetic e il Milan, un matrimonio che si sta celebrando proprio in questi minuti. Il calciatore nelle scorse ore è sbarcato a Linate, mentre una trentina di minuti fa è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club. Vestito tutto di rosso, come potete vedere dalla foto che abbiamo scattato al bomber di 190 centimetri d’altezza. E che è pronto a conquistare i tifosi del Diavolo. Che un progetto su di lui ce l’ha e come. Quattro milioni più bonus per il cartellino del ragazzo e un contratto fino al 2027 da firmare. A proposito di progetto. Lazetic copre la casella da extracomunitario che completa, quindi, gli slot a disposizione dei rossoneri. E il Milan spera che sia l’intuizione giusta.