Marcelo sbarca nella Capitale: i tifosi di Lazio e Roma sognano

Il terzino del Real Madrid, Marcelo, si trova a Roma insieme alla compagna. Mourinho lo ha già allenato. Sarri è alla ricerca di un esterno basso. E i tifosi sognano un colpo a sorpresa

“Marcello come here”. La citazione cinematografica in riferimento a ‘La dolce vita’ è venuta spontanea ai tifosi di Roma e Lazio quando hanno visto, nei pressi della Fontana di Trevi, Marcelo, terzino in scadenza con il Real Madrid. Mourinho lo aveva sognato in estate. Sarri, dopo il prestito di Vavro al Copenaghen, è alla ricerca di rinforzi e in cima alla lista delle preferenze c’è proprio un esterno sinistro. Il Real Madrid sarebbe pronto a liberarlo gratis anche a gennaio.

Marcelo, brasiliano con passaporto spagnolo, ha collezionato appena 9 presenze tra Liga e Champions League, dovendo fare i conti con diversi problemi fisici. L’ingaggio, al di là della condizione, è sicuramente uno scoglio importante, ma quando oggi ha postato su Instagram le storie con Piazza di Spagna e il Pantheon sullo sfondo la fantasia dei tifosi si è accesa. La suggestione è lecita. Tuttavia, le giornate ddi Marcelo a Roma sembrano essere solo ‘Vacanze romane’.