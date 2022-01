CMIT TV | Luigi Lauro annuncia il colpo di mercato: “Domani le visite”

L’agente Luigi Lauro, intervenuto sulla CMIT TV nel post partita di Milan-Juventus, ha annunciato in diretta un colpo di mercato in arrivo

Il calciomercato sta entrando nella fase più delicata, nell’ultima settimana della sessione invernale molte squadre di Serie A devono ancora mettere a segno diversi colpi.

Nel corso della diretta per il post partita di Milan-Juventus, è intervenuto sulla CMIT TV anche Luigi Lauro. L’agente della ‘Sport Business Management’ ha commentato così il momento dei bianconeri e del campionato italiano: “La problematica più importante è che la Juventus non riesce ad intervenire sul mercato. In questo momento non solo è in difficoltà dal punto di vista tecnico, ma anche da quello societario. Negli ultimi anni ha costruito una squadra che non riesce a raccogliere nulla. Mancano 10 giorni alla fine del mercato e la Juve deve intervenire. Io se fossi l’Inter mi preoccuperei del Napoli, perché con tutto l’organico a disposizione di Spalletti, che potrebbe essere la sorpresa”

Luigi Lauro, poi, ci ha rivelato in diretta che uno dei suoi assistiti sta per cambiare squadra in Serie A: “Pasquale Mazzocchi domani dovrebbe fare le visite mediche con la Salernitana, stiamo organizzando l’iter, la documentazione e tutto il resto. Visite mediche a Venezia e martedì dovrebbe arrivare a Salerno”. Affare in via di definizione, la Salernitana si Sabatini si rinforza ancora.