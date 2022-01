La Juventus sta accelerando le pratiche per l’acquisto di Vlahovic a gennaio e la Fiorentina pensa al sostituto: idea Milik, la situazione

Con l’accelerata della Juventus nelle ultime ore e l’apertura pubblica di Pradè, lo scenario che vede Dusan Vlahovic lasciare Firenze in questa sessione di calciomercato è sempre più concreto. Se l’affare dovesse diventare realtà, i viola si fionderebbero sul mercato alla ricerca di un sostituto d’esperienza, e uno dei primi nomi sulla loro lista è (nuovamente) quello di Arkadiusz Milik.

Il polacco fu già corteggiato dai toscani prima del suo trasferimento al Marsiglia e, in queste ore, è tornato nei loro radar. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ex Napoli è aperto a un trasferimento in questa sessione, ma non ci sono stati ancora contatti né con lui, né col suo entourage.

Il club di Longoria, da parte sua, non ha intenzione di concedere il calciatore in prestito. Deve versare entro il 30 giugno circa 8 milioni di euro più bonus al Napoli e ne chiederà, dunque, intorno ai 10 per un trasferimento a titolo definitivo. Con i francesi, che gli garantiscono uno stipendio da circa 4 milioni netti a stagione, Milik ha confermato un’ottima media gol, siglandone 19 in 34 apparizioni.