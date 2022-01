Milan-Juventus, Chiellini: "Bicchiere mezzo pieno. E sul campo..."

Giorgio Chiellini ha commentato lo 0-0 tra Milan e Juventus: “Stiamo crescendo, io ho l’entusiasmo di un ragazzino e vivo alla giornata”

Il capitano della Juventus ha analizzato il pareggio a reti inviolate di San Siro, dando indicazioni anche sul momento del club piemontese.

Ai microfoni di ‘DAZN’, Giorgio Chiellini ha espresso le buone sensazioni che prova nei confronti della squadra: “Sono uno che pensa sempre positivo e quindi il bicchiere lo vedo mezzo pieno. È chiaro che avrei preferito vincere, ma la partita è stata equilibrata e il risultato più giusto è il pareggio. Siamo due grandi squadre in un buon momento, peccato perché una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante, ma il nostro percorso è tracciato. Bisogna continuare a lavorare ma non bisogna perdere l’equilibrio giusto. Siamo lì e dobbiamo continuare così”. Insomma, il capitano della Juventus è in linea con quanto detto da Allegri nel post-gara.

Milan-Juventus, Chiellini: “Ho l’entusiasmo di un ragazzino. Speriamo che il campo migliori a San Siro”

Oltre al commento sulla gara, Giorgio Chiellini ha parlato anche delle condizioni del campo che questa sera ha ospitato il big match. “Il campo era questo per entrambe le squadre. Si è giocato tanto ultimamente, e nei mesi invernali giocare così tanto è tosta. C’è stata buona volontà da parte da entrambe le squadre e buone giocate, forse un po’ rallentate. Speriamo che migliori il campo perché questo stadio resta il più bello d’Italia ed è giusto che abbia un campo adeguato”.

Per trovare i tre punti, secondo il capitano della Juventus, “è mancato riuscire a sfruttare gli episodi. Siamo cresciuti nella lettura dell’episodio nelle ultime partite. Ora siamo squadra per 95 minuti, c’è mancato il guizzo ma credo che oggi sia stata una Juve buona, in crescita con i nostri pregi e i nostri difetti che stiamo cercando di limare”. Infine, riguardo al proprio atteggiamento e alla voglia che dimostra ogni partita, Chiellini ha dichiarato: “Ho l’entusiasmo di un ragazzino, può essere sempre l’ultima partita qua o in generale. Alla mia età devi vivere alla giornata”.