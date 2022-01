Empoli-Roma, tegola Marchizza: urlo disperato e mani sul volto

Brutta tegola per l’Empoli di Andreazzoli: infortunio per Marchizza che cade urlando dal dolore ed esce dal campo in barella con le mani sul volto

Un primo tempo da dimenticare per l’Empoli di Andreazzoli contro la Roma di Mourinho. Al di là del pesante passivo (4-0 per i giallorossi all’intervallo), i toscani registrano un infortunio che sembra abbastanza serio.

Marchizza intorno al 40′ cade a terra, dopo un contrasto con Zaniolo, urlando per il dolore. Immediatamente i calciatori intorno a lui chiedono l’intervento dello staff sanitario dell’Empoli. Marchizza, cresciuto nelle giovanili giallorosse, esce dal campo in campo in barella coprendosi le mani con il volto. Per lui probabile problema al ginocchio: da capirne l’entità anche se la reazione del calciatore non lascia presagire nulla di buono.