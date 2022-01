Diretta Torino-Sassuolo | Formazioni ufficiali e cronaca

Prima della sosta, per la ventitreesima giornata di Serie A, Calciomercato.it seguirà in tempo reale Torino-Sassuolo

Tra le gare della ventitreesima giornata di Serie A in programma oggi, Torino-Sassuolo è senza dubbio una di quelle che sulla carta sembra maggiormente destinata a regalare spettacolo ed emozioni. In casa granata, dopo la vittoria del Verona, scatta l’operazione controsorpasso.

In caso di successo oggi, infatti, la squadra allenata da Ivan Juric si porterebbe a quota 34 punti in classifica, uno in più degli scaligeri con una gara in meno. Il tecnico croato dovrà fare a meno per tutta la stagione di Fares, che si è infortunato al ginocchio pochi giorni dopo essere arrivato dal Genoa. Reduci da due vittorie consecutive, i granata dovranno vedersela contro una squadra ferita nell’orgoglio dopo la pesante batosta interna contro l’Hellas (2-4).

Rispetto a quella gara, mister Dionisi potrà tornare a contare su Domenico Berardi, al rientro dopo la squalifica e desideroso di bissare la doppietta realizzata nella scorsa stagione in casa torinista. Gli ultimi cinque scontri diretti a Torino si sono chiusi con cinque vittorie dei padroni di casa, mentre l’ultima affermazione neroverde risale all’aprile del 2016. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All: Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori. All: Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53; Milan 48; Napoli 46; Atalanta 43; Juventus 41; Fiorentina*, Lazio** 36; Roma 35; Verona** 33; Torino* 31; Empoli 29; Sassuolo 28; Bologna 27; Udinese 24; Spezia 22; Sampdoria 20; Venezia 18; Cagliari 16; Genoa** 13; Salernitana*

* una partita in meno

** una partita in più