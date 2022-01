Diretta Spezia-Sampdoria | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Spezia-Sampdoria, derby ligure che bagnerà il ritorno in blucerchiato di Giampaolo

C’è anche il derby ligure Spezia-Sampdoria tra le partite in programma questa domenica 23 gennaio per la ventitreesima giornata di Serie A. Una partita dal fascino emozionale, ma anche molto importante nella corsa salvezza, con entrambe le squadre che cercano punti importanti nella lotta per non retrocedere.

Al di là degli aspetti di campo, uno dei temi principali è ovviamente rappresentato da ritorno in panchina di Marco Giampaolo, tornato in Serie A dopo l’esonero con il Torino. Il cinquantaquattrenne di Bellinzona ha deciso di ripartire dai blucerchiati, la squadra con cui ha ottenuto il maggior numero di presenze in panchina (123), collezionando 49 vittorie, 26 pareggi e 48 sconfitte. Reduce da quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la squadra genovese spera in un’inversione di rotta immediata contro una delle squadre più in forma in questo momento.

La vittoria per 2-1 in casa del Milan ha consentito ai ragazzi allenati da Thiago Motta di centrare il secondo successo consecutivo e di portarsi a quota 22 punti, scavalcando in classifica proprio gli avversari odierni, fermi a 20. La scorsa stagione, la partita venne vinta dai padroni di casa per 2-1 con reti di Terzi, Nzola e Candreva. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida.

Le formazioni ufficiali di Spezia-Sampdoria

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Kovalenko, Sala; Gyasi, Verde, Manaj. Allenatore: Motta.

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Rincon, Ekdal, Thorsby, Augello; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53; Milan 48; Napoli 46; Atalanta 43; Juventus 41; Fiorentina 37, Lazio** 36; Roma 35; Verona** 33; Torino* 31; Empoli 29; Sassuolo 28; Bologna 27; Udinese 24; Spezia 22; Sampdoria 20; Venezia 18; Cagliari 17**; Genoa** 13; Salernitana*

* una partita in meno

** una partita in più