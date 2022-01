DIRETTA Serie A, Cagliari-Fiorentina 1-0 | La sblocca Joao Pedro! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra il Cagliari di Mazzarri e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

Il Cagliari ospita la Fiorentina nel lunch match domenicale valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

I rossoblu di Mazzarri vanno a caccia di una vittoria di prestigio per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, mentre i viola di Italiano vogliono dare seguito al roboante successo 6-0 sul Genoa per continuare ad alimentare le proprie ambizioni di un posto nelle coppe europee. All’andata i toscani si imposero per 3-0. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi, Bellanova, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné; Piatek, Gonzalez. All. Italiano.

CLASSIFICA: Inter 53; Milan 48; Napoli 46; Atalanta 43; Juventus 41; Fiorentina*, Lazio** 36; Roma 35; Verona** 33; Torino* 31; Empoli 29; Sassuolo 28; Bologna 27; Udinese 24; Spezia 22; Sampdoria 20; Venezia 18; Cagliari 16; Genoa** 13; Salernitana*

* una partita in meno

** una partita in più