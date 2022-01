Calciomercato Juventus, Dybala al Milan: scelta quasi unanime

I tifosi chiedono Dybala al Milan, scatta l’allerta della Juventus per la decisione di calciomercato arrivata via social

Per la 23a giornata di Serie A, stasera scendono in campo Milan e Juventus. La gara dello stadio San Siro dirà molto sulle speranze scudetto dei rossoneri e per la lotta al quarto posto dei bianconeri. Intanto, considerando le difficoltà nel rinnovo di Dybala, avanzano nuove suggestioni per il suo futuro. Suggestioni che riguardano anche i milanesi.

“Stasera la supersfida Milan-Juventus: quale giocatore di Allegri farebbe più comodo avere a Pioli in rossonero?”. Chiara la domanda di Calciomercato.it proposta ai tifosi tramite un sondaggio su Twitter. Molto chiare anche le relative risposte, con i tifosi che sono tutti d’accordo: la Joya è stata scelta addirittura dal 65,2% dei votanti e ha staccato di molto le altre opzioni. Il secondo più votato, con il 22,7%, è stato Juan Cuadrado. Più distanti, infine, Bentancur e McKennie, entrambi fermi al 6,1% dei voti.

Calciomercato Juventus, Dybala al Milan: decisione dei tifosi sui social

Classe 1993, Paulo Dybala ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e finora ha visto soltanto molti rinvii nella trattativa per la firma con la Juventus. I dirigenti bianconeri, come anticipato da Calciomercato.it le scorse settimane, aveva chiesto all’attaccante di posticipare gli incontri per la firma al termine del mercato invernale, forte di un accordo già raggiunto e che non sembrava in discussione.

Come raccolto dalla nostra redazione, in ogni caso, Dybala non ha ancora preso alcuna decisione nonostante la sua priorità sia sempre stata il rinnovo. La società di Agnelli, dal canto suo, non vuole perderlo a parametro zero la prossima estate. Novità importanti si attendono dunque nelle prossime settimane. Ma i tifosi rossoneri intanto sperano.