Calciomercato Juventus, altra conferma UFFICIALE: non convocato

Non convocato per il match di oggi: è confermata la decisione di tecnico e società. È sul mercato per gli ultimi giorni della sessione invernale

“È un giocatore importante, ma è una decisione del club e dunque tutti siamo d’accordo. Non penso che la sua assenza influenzi la squadra”.

Ieri Xavi ha salutato definitivamente Ousmane Dembele. Come noto, negli scorsi giorni il Barcellona ha deciso di interrompere le trattative per il rinnovo del francese ancora in scadenza nel prossimo giugno, mettendolo sul mercato per la sessione invernale. Il direttore sportivo del club blaugrana, Alemany, ha infatti annunciato: “Abbiamo un dialogo aperto con giocatore e agenti dallo scorso luglio. Abbiamo fatto diverse offerte ma sono state sistematicamente rifiutate dai suoi agenti. A 11 giorni dalla chiusura del calciomercato, ci sembra evidente che Ousmane non voglia restare al Barcellona e non voglia far parte del nostro progetto. Quindi abbiamo informato i suoi agenti del fatto che preferiamo separarci da Dembele subito e che speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio”. E tra i club in prima fila per la firma dell’ex Borussia Dortmund c’è la Juventus.

Calciomercato Juventus, Dembele non convocato: le ultime

Non si è fatta attendere la risposta di Dembele: “Sono quattro anni che non faccio altro che leggere cose su di me senza mai cercare di giustificarmi. I pettegolezzi su di me si accumulano da quattro anni. Sono quattro anni che le persone parlano al posto mio, mentendo vergognosamente con un unico scopo, l’intenzione di farmi del male. Sono quattro anni che seguo la mia linea di non rispondere mai, di non giustificarmi mai per niente. Ho sempre dato tutto per i miei colleghi e anche per tutti i soci… non è ora che le cose cambino. Non sono un uomo che imbroglia e ancor meno un uomo che ha l’abitudine di cedere al ricatto”. La posizione del Barcellona, però, non cambia: l’esterno francese non è stato convocato nemmeno per la sfida di oggi contro l’Alaves. Confermata la decisione della società: Dembele è fuori rosa e lascerà subito i blaugrana. Un ulteriore assist alla Juventus e a tutte le pretendenti per il giocatore. Sono giorni decisivi per il futuro di Dembele.