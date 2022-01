Serie A, Genoa-Udinese 0-0: il Grifone spreca, un punto per Blessin

Si è giocato nel pomeriggio, Genoa-Udinese, il primo match di Serie A, del sabato valevole per la ventitreesima giornata

Non sono arrivati nemmeno questo pomeriggio i tre punti per il Genoa. L’esordio di Blessin in panchina si apre con un pareggio contro l’Udinese.

Una partita sfortunata per il Grifone, che avrebbe certamente meritato di più: un ottimo Silvestri e diverse imprecisioni sotto porta, come quelle Yeboah e Portanova, non hanno permesso al Genoa di trovare la via della rete. Nel finale, a dieci minuti dal termine, la partita si è complicata davvero parecchio, con l’espulsione di Cambiaso. A questo punto sono venuti fuori i friulani ma i rossoblu hanno retto, portando a casa un punto che muove la classifica.

Genoa-Udinese, la nuova classifica dopo il match del Marassi

La salvezza per il Genoa resta comunque davvero difficile. I punti di Destro e compagni adesso sono 13, a meno cinque dal Venezia, che ha due partite da giocare. L’Udinese, invece, sale a quota 24.

Genoa-Udinese 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 50; Milan 48; Napoli 46; Atalanta* 42; Juventus 41; Fiorentina*, Roma e Lazio 35; Verona** 33; Torino* 31; Empoli 29; Sassuolo 28; Bologna 27; Udinese 24; Spezia 22; Sampdoria 20; Venezia* 18; Cagliari 16; Genoa** 13; Salernitana*

*una partita in meno

**una partita in più