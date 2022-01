Lazio-Atalanta, i tifosi non lo perdonano: “Vattene via”

Durante il primo tempo di Lazio-Atalanta è stato tra i calciatori più bersagliati dai tifosi sui social: le critiche sono pesanti

Lazio-Atalanta non hanno offerto un grande primo tempo e non poteva essere altrimenti. Troppi gli assenti per pensare ad una gara entusiasmante anche se l’impegno da entrambe le parti non è mancata.

Nonostante ciò lo spettacolo non è stato tanto in campo, con poche occasioni da rete e portieri quasi mai impegnati. Tra i più deludenti c’è Felipe Anderson. Il brasiliano ha perso più di una palla e non è riuscito ad incidere come ci si aspetterebbe da un calciatore della sua qualità. Una prestazione che ha mandato su tutte le furie i tifosi biancocelesti che non hanno perdonato al brasiliano gli errori mostrati questa sera. I commenti sono pressoché unanimi e dimostrano una bocciatura netta per l’ex calciatore del West Ham.

Lazio-Atalanta, che critiche per Felipe Anderson

Tornato alla Lazio dopo tre anni, Felipe Anderson ha reso decisamente al di sotto delle attese. Un rendimento che i sostenitori laziali hanno mostrato di non gradire particolarmente, tanto che qualcuno si è spinto ad avanzare una richiesta drastica: “Vattene via”.

Ecco alcuni tweet su Felipe Anderson:

#LazioAtalanta Felipe Anderson dorme e Luis Alberto non ha proprio capito come muoversi in questo centrocampo di #Sarri — Massimiliano Torneo (@m_torneo) January 22, 2022

FELIPE ANDERSON SVEGLIATI — Vedovo di Ben 🇩🇿 (@FedericoDav_SSL) January 22, 2022

Felipe Anderson in modalità fastidiosa? 🤔 #LazioAtalanta — Gabriele Mattiussi (@Irriducibile81) January 22, 2022

#LazioAtalanta Felipe Anderson fa sempre la cosa più difficile e più sbagliata. Ha già buttato via tutti palloni importanti — Massimiliano Torneo (@m_torneo) January 22, 2022

Quel mese di Felipe Anderson in cui sembrava Maradona rimane ancora oggi uno dei più grandi misteri della storia del calcio — Robb Stark (@robbstank11) January 22, 2022

L’indolenza di Felipe Anderson meriterebbe di accomodarsi in panchina — Michele Arnese (@Michele_Arnese) January 22, 2022

Felipe Anderson non vale uno Zaccagni con una caviglia. Incredibile. #Lazio — Marco (@mempispillo) January 22, 2022