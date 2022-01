Inter-Venezia, disastro totale: “È un ex calciatore”

Primo tempo intenso a San Siro tra Inter e Venezia con la sorpresa del vantaggio iniziale degli ospiti con Henry (poi pareggiato da Barella) che ha mandato su tutte le furie i tifosi sui social. Nel mirino in particolare un calciatore

Trappolone a San Siro per l’Inter, che dopo la difficilissima vittoria in Coppa Italia ai supplementari contro l’Empoli torna in campo ancora in casa in Serie A contro il Venezia. Una sfida che sta nascondendo più insidie del previsto, nonostante le assenze tra le fila dei lagunari falcidiati dalle positività al Covid.

Ad andare in vantaggio poco prima della metà del primo tempo è stato infatti proprio il Venezia con uno splendido colpo di testa di Henry, che beffa Skriniar sul movimento e sale in cielo incornando alle spalle di Handanovic con un tiro non particolarmente angolato.

Inter-Venezia, Handanovic nel mirino della critica: “Quando arriva Onana?”

Evidente l’errore in marcature sull’azione del momentaneo 0-1 da parte di Skriniar, non risparmiato dalle critiche social da parte dei tifosi che però hanno preso di mira con grande insistenza soprattutto Handanovic, reo di non aver avuto un riflesso particolarmente deciso sul colpo di testa di Henry, tutto sommato centrale ed anche parabile.

Le imprecisioni difensive hanno scatenato la furia su Twitter di diversi supporters nerazzurri:

Skriniar umiliato da una finta e conromovimento di Henry. Handanovic solito spettatore non pagante#intervenezia — Thiago Botta (@clabotta86j) January 22, 2022

Era normale la papera di handanovic dopo i miracoli di Bergamo …. #InterVenezia — 🖤💙marco🖤💙 (@marcuzzo27) January 22, 2022

Devono assolutamente cacciare Handanovic. È un ex calciatore,non voglio scuse e discussioni.#InterVenezia — Fc. Internazionale di Milano (@LeggendaInter) January 22, 2022

#InterVenezia tra quanti gol arriva Onana? — Jacopo Franchi (@JacopoFranchi87) January 22, 2022

Skriniar super dormita ma pure handanovic

Mamma mia no comment #intervenezia — Erika◁Kawaii▷ (@Honeyxvmoon) January 22, 2022

Skriniar male , Handanovic malissimo.

Entrambi non possono commettere errori di questo tipo — Luciano (@internazionaleL) January 22, 2022