DIRETTA Serie A, Lazio-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Chiude il sabato della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra la Lazio di Sarri e l’Atalanta di Gasperini

L’ultima sfida in programma per il sabato della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la Lazio, alla disperata ricerca di punti per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League, e l’Atalanta.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, che deve fare a meno dell’infortunato Pedro, sono reduci dal rotondo 3-0 ottenuto sul campo del fanalino di coda Salernitana. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, falcidiati dal Covid-19, arrivano all’appuntamento dopo l’ottimo pareggio casalingo, a reti bianche, ottenuto contro la capolista Inter di Simone Inzaghi nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATALANTA (4-4-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, Pessina, Pezzella; Miranchuk, Piccoli. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53; Milan 48; Napoli 46; Atalanta* 42; Juventus 41; Fiorentina*, Roma e Lazio 35; Verona** 33; Torino* 31; Empoli 29; Sassuolo 28; Bologna 27; Udinese 24; Spezia 22; Sampdoria 20; Venezia 18; Cagliari 16; Genoa** 13; Salernitana*

*una partita in meno

**una partita in più