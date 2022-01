Calciomercato, Donadoni: “Ho voglia di tornare” | Poi esalta Pellegrini

Roberto Donadoni, esperto allenatore, ha parlato del suo futuro e ha elogiato Lorenzo Pellegrini della Roma

Esaminando alcuni temi caldi del calcio italiano, Roberto Donadoni ha mandato un messaggio ai club di Serie A (ma non solo) in chiave mercato. L’ex idolo milanista ha concluso l’esperienza cinese e non esclude un ritorno nella nostra penisola, dove non allena dal 2018, quando salutò Bologna dopo tre buone stagioni.

Chiaro il suo messaggio durante un’intervista a ‘Il Messaggero’: “Ho voglia di tornare ad allenare ad essere protagonista quanto prima, in Italia o all’estero”. Parlando invece del momento della Roma, Donadoni si è soffermato su Lorenzo Pellegrini: “E’ un giocatore dotato, con carattere e una personalità estremamente positiva. Non si risparmia mai, emerge che ha grande passione e che punta a scendere sempre in campo. La sua determinazione certifica la sua personalità. Come allenatore amo i calciatori che danno tutto e ai quali bisogna dire “calma”. Allenare giocatori come Pellegrini è il sogno di qualsiasi tecnico”.

Roma, Donadoni esalta Pellegrini e manda un messaggio a Mourinho

Non è mancato, infine, il pensiero di Donadoni sul lavoro di Mourinho nella Capitale: “Bisogna avere la costanza e la voglia di lavorare. Solo attraverso l’impegno e le competenze si può ottenere qualcosa, e non per grazia ricevuta. Il nome altisonante amplifica le aspettative dei tifosi: c’è grande attenzione e credibilità, che però bisogna confermare”.