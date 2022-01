Empoli, UFFICIALE: Benassi nuovo rinforzo per Andreazzoli

Empoli, nuovo rinforzo per Andreazzoli: dalla Fiorentina arriva a titolo temporaneo il centrocampista Marco Benassi

Un trasferimento di pochi chilometri. Marco Benassi lascia la Fiorentina a titolo temporaneo per trasferirsi all’Empoli. Il centrocampista classe 1994 è infatti un nuovo giocatore azzurro e andrà quindi a rafforzare la mediana di mister Aurelio Andreazzoli.

Ad ufficializzare il trasferimento è stato proprio il club empolese, che ha annunciato l’acquisto del giocatore dai viola a titolo temporaneo. Questo il comunicato della società toscana:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Acf Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi.

Marco Benassi è un centrocampista italiano nato a Modena l’8 settembre 1994. Cresciuto nel settore giovanile del Modena prima, si trasferisce all’Inter, dove esordisce tra i professionisti nel novembre del 2012 nella sfida di Europa League contro il Rubin Kazan, per poi giocare la prima gara in A nel gennaio del 2013 contro il Pescara. Veste poi la maglia del Livorno, quindi quella del Torino, dove rimane per 3 stagioni, prima di passare alla Fiorentina. Nella scorsa stagione il prestito al Verona prima del ritorno in viola. Benassi ha inoltre disputato 27 gare, con 6 gol, nella nazionale Under 21, fino a vestire la fascia da capitano e prender parte all’Europeo di categoria del 2015 e del 2017; con la nazionale maggiore ha partecipato ad uno stage sotto la guida di Prandelli e poi è stato richiamato da Conte, Prandelli e Mancini”.