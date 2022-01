Milan-Juventus, cambia l’arbitro | Ecco il motivo

Milan-Juventus, cambia l’arbitro della gara: a dirigere la sfida di domenica sera a San Siro non sarà Orsato

Non sarà Daniele Orsato ad arbitrare la super sfida di San Siro in programma domenica sera tra Milan e Juventus. Il fischietto di Schio, scelto per dirigere il big match della 23esima giornata, non sarà disponibile per la sfida di San Siro delle 20.45.

Come riferito infatti dal ‘Corriere dello Sport’, l’esperto arbitro è indisponibile per la gara del Meazza. Al suo posto dovrebbe essere scelto uno tra Di Bello (che è stato nominato al Var), Massa o Valeri. La scelta della nomina di Orsato aveva creato non poche polemiche, soprattutto in casa rossonera in una settimana dove le polemiche arbitrali non sono mancate dopo la gara interna contro lo Spezia nei confronti dell’arbitro Serra.