Riecco il titolare: Pioli lo ha riabbracciato in mattinata

Subito a Milanello il calciatore dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Pioli può davvero sorridere in vista di Milan-Juventus

Ha fatto in fretta Ismael Bennacer a dimenticarsi della Coppa d’Africa. Il centrocampista algerino, eliminato per mano della Costa d’Avorio dell’amico Franck Kessie, è già tornato in Italia. Il calciatore non ha perso tempo e già in mattinata – come raccolta dalla nostra redazione – si è recato a Milanello. Nessun lavoro in gruppo per lui dopo il lungo viaggio e l’ora di gioco di ieri pomeriggio.

È molto probabile che domani sia con la squadra, riuscendo così a mettersi a disposizione di Stefano Pioli per la partita di domenica sera contro la Juventus. Un’ottima notizia per tutto il Milan, che deve fare a meno di pedine importanti come Simon Kjaer, Fikayo Tomori e appunto Franck Kessie. Non è da escludere che Ismael Bennacer giochi subito dal primo minuto. Starà allo staff tecnico valutarne le condizioni e la possibilità. Tutto lascia pensare che almeno andrà in panchina, offrendo un’alternativa in più al mister.

Milan, tornano i titolari

Un altro recupero importante è sicuramente quello di Alessio Romagnoli, in gruppo già da martedì, dopo essere guarito dal Covid-19. Il capitano dovrebbe essere una delle novità del big match, insieme a Sandro Tonali, che tornerà dopo la squalifica, scontata contro lo Spezia. Pioli sta pensando, anche di rilanciare Davide Calabria, per un Milan che vedrà qualche titolare in più rispetto alle ultime uscite. Aspettando di capire se ci sarà anche Ismael Bennacer fin da subito.