Calciomercato Napoli, ecco il colpo per Spalletti | Arriva dalla Liga

Calciomercato Napoli, gli azzurri si muovono per un rinforzo importante: sprint per un acquisto, i dettagli

Dopo le recenti difficoltà, sembra essere tornato il sereno sul Napoli, che in campionato viene da due vittorie consecutive che gli hanno permesso di consolidare il terzo posto. Al ‘Maradona’, nel derby di domenica con la Salernitana, la squadra di Spalletti cercherà il tris per arrivare alla pausa nelle migliori condizioni e preparare poi la lunga volata finale.

Azzurri che in queste ore sono sempre vigili sul mercato. La prima urgenza, quella di trovare un sostituto di Manolas, è stata prontamente risolta con l’arrivo di Tuanzebe. Giuntoli è comunque al lavoro per un altro colpo, cercando di esaudire quella che è stata da tempo una richiesta di Spalletti. In particolare, nello slot di terzino sinistro. Calciomercato.it vi ha raccontato dei contatti del Napoli per Tagliafico dell’Ajax, ma starebbe emergendo una pista alternativa.

Calciomercato Napoli, vicinissimo Olivera dal Getafe

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, ci sarebbe stata una decisa accelerazione per Mathias Olivera, laterale mancino del Getafe. Uruguaiano, classe 1997, il Napoli starebbe spingendo per acquistarlo già a gennaio e attende una risposta in tal senso da parte dei madrileni. Appare difficile, tuttavia, che gli iberici vogliano privarsene subito, ma anche in caso di diniego di una cessione immediata gli azzurri vorrebbero giocare d’anticipo e concludere subito l’affare, bloccandolo per la prossima stagione. La proposta al Getafe sarebbe di un prestito con obbligo di riscatto, per un importo complessivo compreso tra i 10 e gli 11 milioni di euro.