Calciomercato, rivincita Juventus: lo portano via all’Inter

Porte girevoli in casa Juventus: possibile assalto in estate all’obiettivo di Marotta e dell’Inter. Tutti i dettagli

È sempre caldo l’asse Torino-Barcellona anche in questa sessione invernale di calciomercato. Il nome più chiacchierato è quello di Ousmane Dembele: ieri la dirigenza blaugrana ha annunciato la rottura definitiva col giocatore.

“Abbiamo iniziato i colloqui a luglio. Per 6-7 mesi abbiamo parlato e fatto offerte diverse e tutte sono state rifiutate. A 11 giorni dalla fine del mercato, pensiamo che non voglia continuare e abbiamo detto ai suoi agenti che dovrebbe cercare una soluzione prima della fine del mese. Non vogliamo avere un giocatore che non vuole restare in squadra e di conseguenza non è nella rosa dei convocati. È una decisione di Xavi e lo sosteniamo. Pensiamo sia la decisione giusta”, ha annunciato ieri il direttore sportivo Alemany. Non si è fatta però attendere la replica dell’esterno francese, che ha scritto sui social: “Sono quattro anni che non smetto di leggere cose su di me, che si parla di me e vengono scritte bugie vergognose con l’unico fine di danneggiarmi. Ci sono delle trattative e lascio che sia il mio agente a occuparsene, è il suo campo. Il mio è giocare a calcio, condividere momenti di gioia con i miei compagni e tutti i soci. E soprattutto, pensare a quello che conta: vincere”. L’ex Borussia Dortmund, però, è sul mercato e la Juventus in prima fila. Ma non solo Dembele.

Juventus, Alex Sandro al Barcellona e assalto anti Inter

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, il Barcellona ha messo nel mirino anche Alex Sandro per rinforzare la propria fascia sinistra. Il laterale brasiliano è in bilico alla Juventus che si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto. Stando al portale, l’obiettivo per l’estate è Ramy Bensebaini, terzino del Borussia Monchengladbach seguito anche dall’Inter. L’algerino ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato circa 15-20 milioni di euro. Marotta è avvisato.