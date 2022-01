Serie A, gli arbitri della 23/a giornata | Le designazioni per Milan-Juventus

Sono stati designati ufficialmente gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 23/a giornata di Serie A. La scelta su Milan-Juventus

Dopo le sfide di Coppa Italia si torna prontamente in campo con le partite valide per la 23/a giornata di Serie A, ovvero la quarta del girone di ritorno. Il piatto forte si giocherà domenica sera a San Siro con la super sfida tra Milan e Juventus che potrebbe misurare realmente le ambizioni di entrambe in vista del prosieguo della stagione. I rossoneri puntano al titolo, mentre i bianconeri hanno bisogno di un colpaccio in trasferta per la corsa Champions.

Milan-Juventus sarà dunque diretta da Orsato con gli assistenti Costanzo e Passeri. Marchetti per l’Inter mentre Pairetto fischierà in Napoli-Salernitana. Di seguito tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A:

H. VERONA – BOLOGNA Venerdì 21/01 h. 20.45

GARIGLIO

CECCONI – LOMBARDO

IV: MARCENARO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: ROSSI C.

GENOA – UDINESE Sabato 22/01 h. 15.00

DOVERI

BINDONI – MACADDINO

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGNOTTA

INTER – VENEZIA Sabato 22/01 h. 18.00

MARCHETTI

LOMBARDI – DEI GIUDICI

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASTRODONATO

LAZIO – ATALANTA Sabato 22/01 h. 20.45

SOZZA

TEGONI – TRINCHIERI

IV: BARONI

VAR: MASSA

AVAR: DE MEO

CAGLIARI – FIORENTINA h. 12.30

AURELIANO

GALETTO – MARGANI

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

NAPOLI – SALERNITANA h. 15.00

PAIRETTO

LONGO – BOTTEGONI

IV: COSSO

VAR: BANTI

AVAR: BACCINI

SPEZIA – SAMPDORIA h. 15.00

MANGANIELLO

LIBERTI – MORO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: LO CICERO

TORINO – SASSUOLO h. 15.00

FOURNEAU

AFFATATO – AVALOS

IV: COLOMBO

VAR: NASCA

AVAR: CAPALDO

EMPOLI – ROMA h. 18.00

FABBRI

ALASSIO – ROCCA

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: PRENNA

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI